(重温稿)《中国新债预测》农发行七年金融债利率预测均值3.92%,接近二级市场水平

* 招标品种: 农发行七年期固息金融债

* 招标金额: 不超过200亿元人民币

* 招标时间: 周四(23日)10:00-11:00

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.87%-3.97%

* 预测均值: 3.92%(按各家机构预测值平均)

路透上海2月22日电---中国农业发展银行周四将启动今年首期金融债发行,期限七年.路透调查显示,该期债缴款日在下周,届时紧绷的资金面有望缓解,将支撑投标热情;但金融债一级市场的弱势表现,恐又带来制约.预计中标利率接近二级市场,预测均值在3.92%.

分析人士对具体的利率定位分歧较大,大部分机构预测值在3.88-3.95%区间.但考虑到本周稍早国开行债招标情况差强人意,个别人士认为该期农发债中标利率甚至可能达到3.97%.

北京一银行交易员表示,本周国开行金融债一级需求偏弱,加之金融债後续供给预计不会太少,配置盘不急於"打光子弹",可能推升中标利率.他给出的中标利率区间在3.92-3.97%.

"估计明天边际会比较宽,"华南一券商分析师亦指出.

国开行周二招标的增发固息金融债,实际期限为九年多,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期.该期债需求相对中性,加之资金面依然偏紧,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

不过鄞州银行最新报告认为,七年期农发债的收益率显着高於历史均值,配置价值良好.作为今年第一期非国开七年期金融债,且缴款日期在下周,预计会吸引机构的积极参与.

中国央行决定自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nCN1398558]

银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.9492%.二级市场上,剩余期限约6.833年的农发行固息金融债110420券最新双边报价tCN110420=CFXM为3.97%/3.82%.

该期债为农发行今年第一期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为2月28日,2月24日至2月28日为分销期,3月5日上市.(完)