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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:24 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
  
  中国财政部300亿元人民币六个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标
  农发行至多200亿元七年期固息金融债上午10:00-11:00招标,中标利率预测均值为3.92%
  青岛渤海农业公司3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),工商银行主承
  百联集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承
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  二、新债上市:  

  西王集团10亿元一年期短融041252005,票面利率6.14%
  福耀玻璃(600660.SS)6亿元一年期短融041253008,票面利率5.01%
  重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融041261006,票面利率8.20%
  鲁泰煤业3亿元一年期短融041266003,票面利率7.00%
  山西阳光焦化集团3亿元一年期短融041262006,票面利率8.90%
  吉林昊融有色金属集团3.9亿元一年期短融04126006,票面利率7.00%
  北京建工集团5亿元一年期短融041269002,票面利率6.00%
  中天建设集团6亿元一年期短融041254007,票面利率7.30%
  安徽交通集团5亿元五年期中票1282038,票面利率6.41%
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  三、缴款:

  巨石集团7亿元一年期短融
  浙江荣盛控股10亿元三年期中票1282040,票面利率6.31%
  中国电力投资集团23亿元一年期短融041261008,票面利率4.55%
  淮南矿业集团15亿元一年期短融
  铁道部150亿元五年期中票1282039,票面利率4.60%
  进出口银行200亿元五年期固息金融债120302,票面利率3.87%
  九江市城建投20亿元七年期固息债,票面利率8.49%
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  四、还本付息:
  
  中国人民银行10亿元一年期央票1101008到期兑付,参考收益率2.9972%
  四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融1181063到期兑付,票面利率5.35%
  宝德科技集团0.40亿元一年期短融1181064到期兑付,票面利率6.10%
  国开行100亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)050228付息,基本利差0.45%
  华夏银行(600015.SS)25.60亿元五年期浮息债(3月Shibor基准)071304付息,基本利差0.76%
  浙江能源集团47亿元五年期固息债098014付息,票面利率3.98%
  陕西煤化工集团25亿元五年期固息中票1082021付息,票面利率5.15%
  国开行300亿元30年期固息金融债110209付息,票面利率4.83%
  农发行150亿元三年期固息金融债110403付息,票面利率3.88%
  鹰潭投融资公司12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180032付息,票面利率7.15%
  云浮新达城建10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180033付息,票面利率7.15%
  泰州鑫泰集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180034付息,票面利率6.78%
  福建漳龙实业3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息中票1182038付息,票面利率6.18%
  鸿达兴业集团9亿元五年期中票1182039付息,票面利率6.34%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --证监会主席郭树清表示,当前和今後一段时期,证监会将开发更多面向农业和农民的证券
期货产品,显着提高公司类债券融资比重,进一步改善市场价格结构不合理状况,切实解决新股
发行价格过高和恶炒绩差股问题等.

  --央行调查统计司司长盛松成表示,当前中国正处於资本账户开放战略机遇期.中国资本项
目开放的风险不大,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再
进行资本账户开放.可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 曲伟治

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