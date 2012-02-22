〔中国债市〕山东海龙短融日前发生1.2亿债券交割,或意味有交易达成

路透上海2月22日电---中国债券信息网数据显示,此前被连续下调评级,违约风险逐步增大的山东海龙(000677.SZ)短期融资券CN1181180=CFXS,在上周发生交收,债券交割量为1.2亿元人民币.这意味着近期该券可能已有交易达成.

数据显示,该次交收的平均全价为95.69元,净价平均90.86元,结算笔数为2笔,债券交割量1.2亿元,结算日期为2月14日.从日期判断,结算发生在联合资信最近一次发布报告下调其主体和债券评级前.

熟悉银行间市场现券交收环节的交易员认为,这意味着近期上述短融发生了"买卖",但是否为真实的交易尚无法确定.如果是真实的交易,不排除是有机构想博当地政府可能对山东海龙施以援手而为之.

是次山东海龙所发行的短期融资券,发行量为4亿元,票面利率5.80%,期限一年,到期日为今年4月15日.其债务能否出现真正违约,成为近期信用债市场关注的焦点.

以往与此相似的只有2006年的"06福禧CP01"事件,但福禧最终在多方介入下顺利兑付.自此,中国债市不少投资者都怀有政府会避免真正违约事件发生的观点.

但路透数据CN1181180=CFXS显示,该期债最後一次交易发生在2011年9月.对此,上述交易员认为,这可能是最新的这两笔交易未通过现券交易系统进行,而直接进入到後台结算.

中国中央国债登记结算有限责任公司估值数据CN1181180=CDCT显示,至周二(21日),山东海龙一年期短融收益率估值净价为88.6682元,对应收益率88.13%.

中国联合资信评估有限公司上周发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因公司经营及财务状况进一步恶化,将公司主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)