〔欧洲汇市〕美元/日圆涨至七个月高位,日圆普跌

路透伦敦2月22日电---美元周三兑普骗走跌的日圆升至七个月高点,受到一名日本官员温和谈话及近期日本央行宽松货币政策影响.

美元/日圆JPY=在电子交易平台EBS涨至七个月高位80.30日圆,为2011年7月中旬以来最高,日内涨幅约0.5%.