〔欧洲汇市〕美元/日圆涨至七个月高位,日圆普跌

投行观点：Southern Co评级由持有上调至买入--Jefferies
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路透伦敦2月22日电---美元周三兑普骗走跌的日圆升至七个月高点,受到一名日本官员温和谈话及近期日本央行宽松货币政策影响.
美元/日圆JPY=在电子交易平台EBS涨至七个月高位80.30日圆,为2011年7月中旬以来最高,日内涨幅约0.5%.
多位交易商表示,8月干预後高点80.25上方有停损美元买单,而日本出口商则赶忙逢高出脱美元.(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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