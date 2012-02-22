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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 17:42 BJT

《外汇动态》美元/日圆料进一步上涨,尽管过程缓慢

0905GMT--美元兑日圆JPY=突破80心理大关吸引到了出口商的卖单,而且令非日资银行给出卖出建议.

然而,日圆空头仍远没有施展开拳脚,美元兑日圆的上行潜力可能远远超出许多人的想像.

鉴於80.25-82.00这段每走25个跳动点就遭遇障碍位,上行之路可能仍缓慢.

出口商的卖单明显挂在80.25和80.50.

尽管如此,股市(特别是道琼工业指数)风险偏好正浓,以及美国/日本公债利差走阔,将支撑美元兑日圆的走势.

逢低买进者正把买单提高至79.60-80.

美元兑日圆仍有望测试80.93,即周线图一目均衡云区顶部,不过过程缓慢.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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