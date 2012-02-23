朝鲜称在韩国举行核安全峰会是“幼稚的闹剧”

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月22日电---朝鲜周三就下月在首尔举行国际核安全峰会一事抨击韩国，称这是一场“幼稚的闹剧”和“无法容忍的严重挑衅”。
韩国表示，朝鲜可以派代表出席该会议，但坚称邀请朝鲜与会的条件是朝方放弃核计划。
朝鲜中央通讯社援引一份官方声明称：“关於处理核安全问题的会议将在韩国举行，真是令人惊讶！韩国是美国的核基地，也是世界上最大的核武库。”
声明称，3月26-27日举行的这场峰会显示出，韩国是“其美国主子的特级核战仆役。”
美国将韩国的安全置于其所谓的“核保护伞”下，但表示不会在朝鲜半岛放置核武器。
朝鲜和美国官员周四将在北京举行旨在重启六方会谈的第三轮双边会谈。
核安全峰会聚焦于阻止核恐怖主义和保证核原料及设施的安全。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。