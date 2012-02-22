〔中国基金〕好买基金称获得中国证监会颁发的首批独立基金销售牌照

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月22日电---中国国内第三方基金投资顾问机构--好买基金周三表示,旗下全资子公司好买财富,已获得中国证监会颁发的首批独立基金销售牌照.
好买基金新闻稿指出,好买财富注册资本2,000万元人民币,现有员工近100名,将专注于公募基金的研究和销售服务,为投资人提供专业、专注、专属的一站式基金投资顾问服务.
另据东方早报周三报导,首批获颁发独立基金销售牌照的公司还包括深圳众禄投资,上海的诺亚财富(NOAH.N)和东方财富网(300059.SZ)等.
长期以来,国内的基金销售由国有银行所垄断,银行代销占基金销售近90%的市场份额.而在英美等金融业发达国家,第三方机构占据基金销售市场主导地位,拥有60%以上的市场份额.直到去年10月1日起正式实施修订後的《证券投资基金销售管理办法》,中国的基金第三方销售才有望开闸.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。