〔中国基金〕好买基金称获得中国证监会颁发的首批独立基金销售牌照

路透上海2月22日电---中国国内第三方基金投资顾问机构--好买基金周三表示,旗下全资子公司好买财富,已获得中国证监会颁发的首批独立基金销售牌照.

好买基金新闻稿指出,好买财富注册资本2,000万元人民币,现有员工近100名,将专注于公募基金的研究和销售服务,为投资人提供专业、专注、专属的一站式基金投资顾问服务.

另据东方早报周三报导,首批获颁发独立基金销售牌照的公司还包括深圳众禄投资,上海的诺亚财富(NOAH.N)和东方财富网(300059.SZ)等.

长期以来,国内的基金销售由国有银行所垄断,银行代销占基金销售近90%的市场份额.而在英美等金融业发达国家,第三方机构占据基金销售市场主导地位,拥有60%以上的市场份额.直到去年10月1日起正式实施修订後的《证券投资基金销售管理办法》,中国的基金第三方销售才有望开闸.(完)