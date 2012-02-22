〔欧洲汇市〕欧元/英镑升至两个月高点,受英国央行会议记录影响

路透伦敦2月22日电----欧元/英镑EURGBP=D4周三涨至0.8419英镑,为去年12月底以来最高位,因英国央行公布的2月8-9日会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措.[ID:nCN1404530](完)
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
更多 货币新闻
东南亚股市：大多收低，叶伦讲话前市场弥漫谨慎人气
路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周
投行观点：Caleres Inc目标价从33上调至37美元，评级从中性上调至加码--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。