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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 17:50 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/英镑升至两个月高点,受英国央行会议记录影响

路透伦敦2月22日电----欧元/英镑EURGBP=D4周三涨至0.8419英镑,为去年12月底以来最高位,因英国央行公布的2月8-9日会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措.[ID:nCN1404530](完)

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