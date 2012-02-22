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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 17:54 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月22日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*九江城投      20         7           8.49%       AA      2/23-2/28        宏源证券
                       (第3、4、5、6、7年末,每年偿还20%的债券本金)
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*晋江能源投资   6.5       6   前三年票面利率7.88% AA      2/23-2/27        平安证券
                (第三年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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辽宁方大集团    5         6  前四年票面利率8.09%  AA-     2/22-2/24        海通证券
                (第四年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
                5         7  前五年票面利率8.29%           
                (第五年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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浙江金汇        8         6  前三年票面利率8.50%   AA-    2/22-2/28        华林证券
五金产业公司    (第三年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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中石油集团     100         7          4.50%       AAA     2/22-2/23     银河证券/中金
               100        15          5.00%                       国开证券/宏源证券等
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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