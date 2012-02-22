〔中国企业〕中石化集团确认重组旗下专业化业务,但是否上市视市场而定

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月22日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工集团新闻发言人黄文生周三确认,目前正对专业化业务进行重组,不过未来是否分步上市将视市场情况而定.
消息人士本月初对路透表示,中石化集团拟在今年中完成对工程业务的重组,之後将在适当时间将其进行IPO(首次公开发行).[ID:nL4E8D635N]
黄文生在一论坛间隙对路透表示,参与重组的业务将包括石油服务和化学工程板块等.
"我们所有的专业化的业务都在进行重组,包括oil services(石油服务),包括chemical engineering(化学工程)."他称.
黄文生并指出,未来是否将重组完成後的业务分步上市,将视市场情况而定.
而据21世纪经济报 道最新报导,中石化集团已确定工程建设业务部分的合并方案,争取2014年前让该业务实现在香港上市.合并方案共涉及八家设计和施工类子公司,相关员工总数接近5万人,年营业额约2,000亿元.
中石化集团是上市公司中国石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。