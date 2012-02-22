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亚洲 | 2012年 2月 22日 星期三 18:19 BJT

〔亚洲橡胶〕2月22日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月22日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 321.0 24 320.0 37

* 3月 323.5 75 319.7 37

* 4月 326.7 122 324.2 219

* 5月 331.4 328 328.7 52

* 6月 335.0 589 333.0 191

* 7月 337.6 6752 335.2 1701

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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