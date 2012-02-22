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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 19:21 BJT

〔欧洲政经〕荷兰财长对希腊能否实施新救助协议表示怀疑

路透巴黎2月22日电---荷兰财长Jan Kees de Jager表示,怀疑希腊能否实施新救助协议,并称欧元区的EFSF救助基金应该与永久性的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)合并,以提高整体救助能力.

Jan Kees de Jager在法国世界报周三刊出的采访稿中表示,"说实话,我有怀疑,但这是我们所能采取的最好措施."

"我们准备合并这两个基金,达到7,500亿欧元的规模.我们将看看能否在3月前做到这点.你应该去问德国,他们从10月以来一直表示反对."(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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