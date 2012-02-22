〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离八个月高位收低,需求前景蒙阴

路透新加坡2月22日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因紧张不安的投资者获利了结.稍早在乐观的需求前景和原油价格上涨带动下,棕榈油触及八个月高位.

指标马来西亚5月棕榈油期货FCPOc3下跌0.6%至每吨3,250马币.盘中曾触及3,294马币的去年6月9日来最高.

成交23,723口,稍低於通常的25,000口.

全球市场周三稍稍下滑,因中国制造业连续第四个月收缩.

今年迄今棕榈油价格上涨2.4%,今日终於下滑,因欧洲存在无序违约的长期风险,这给全球经济状况以及商品需求带来了疑问.

一家当地经纪商的交易员说:"市场处在多头基本面和空头技术面的交叉路口."

"原油走坚带来了额外支撑,不过我们预计在下一波大涨之前,会出现获利了结,"他说.

路透技术分析师王涛表示,鉴於价格仍牢牢保持上行趋势,棕榈油的目标价仍在3,292马币.

船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据分别显示,2月1-20日马来西亚棕榈油出口下降2%和0.6%.(完)