〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离八个月高位收低,需求前景蒙阴

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡2月22日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因紧张不安的投资者获利了结.稍早在乐观的需求前景和原油价格上涨带动下,棕榈油触及八个月高位.
指标马来西亚5月棕榈油期货FCPOc3下跌0.6%至每吨3,250马币.盘中曾触及3,294马币的去年6月9日来最高.
成交23,723口,稍低於通常的25,000口.
全球市场周三稍稍下滑,因中国制造业连续第四个月收缩.
今年迄今棕榈油价格上涨2.4%,今日终於下滑,因欧洲存在无序违约的长期风险,这给全球经济状况以及商品需求带来了疑问.
一家当地经纪商的交易员说:"市场处在多头基本面和空头技术面的交叉路口."
"原油走坚带来了额外支撑,不过我们预计在下一波大涨之前,会出现获利了结,"他说.
路透技术分析师王涛表示,鉴於价格仍牢牢保持上行趋势,棕榈油的目标价仍在3,292马币.
船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的数据分别显示,2月1-20日马来西亚棕榈油出口下降2%和0.6%.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。