〔东南亚股市〕多数收低,因市场担心希腊问题和油价上涨

路透2月22日电---东南亚股市周三大部分收低,因担心希腊救助协议的可行性和油价上涨.与此同时数据显示中国制造业持续收缩,令投资者谨慎.

新加坡、印尼、马来西亚和泰国股市收低,菲律宾和越南股市则上涨.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,暗示外贸形势仍严峻.[ID:nCN1404532]

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收低1%,从八个月高位回落.印尼股市.JKSE、马来西亚股市.KLSE、泰国股市.SETI均小幅收低0.2%.

OSK Nusadana Research分析师Teddy Dwitama说:"地区人气情况,欧洲市场下滑,表明希腊救助协议仍不足以推升市场."

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUSMSCI东南亚股指.MISU00000PUS双双持平.

菲律宾股市.PSI逆市收高0.7%因预期获利改善.越南股市.VNI跳升1.8%.