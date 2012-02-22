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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 19:36 BJT

〔标题新闻〕德国立场未变,认为没必要提高欧洲未来的ESM救助基金的规模--政府发言人

注: ESM代表"欧洲稳定机制(European Stability Mechanism)"

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8CG028]

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