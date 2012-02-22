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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 20:06 BJT

〔希腊评级〕惠誉把希腊的评级从"CCC"降至"C"

路透雅典2月22日电---惠誉将希腊评级从"CCC"降至"C".在希腊表示或将迫使不愿参与债务互换的债券持有人接受减记之後,外界已广泛预期其评级会下调.

惠誉称,在债务互换实施後,希腊评级将被进一步降至"限制性违约",然後再根据"评级机构对违约後结构和信用状况进行的评估"再度评级.(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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