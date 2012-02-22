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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 20:09 BJT

〔企业并购〕中国冠捷科技股东通过收购飞利浦电视业务的计划

路透香港2月22日电---中国冠捷科技(0903.HK)股东通过了收购飞利浦(PHG.AS)亏损的电视业务的计划,为冠捷科技在全球市场扩大份额奠定基础.

冠捷科技在其提交给香港股票交易所的文件中称,该项决议由参加会议的全部股东批准.

浏览声明文本,请点选(For a statement click here).(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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