(重发)〔国际油市〕亚洲柴油五个月来首次转至正价差

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路透新加坡2月22日电---亚洲柴油五个月来首次转至正价差,而发展中国家的需求保持在低位,因原油价格高企.

路透数据显示,3月/4月跨月价差下跌0.11美元至每桶负0.02美元,创下2011年9月2日以来的最低.

像越南、印尼这样的国家一直在努力避免在现货市场上购买柴油,因全球原油价格居高不下.

布兰特原油期货LCOc1本周升至九个月高位约122美元,因市场担心西方国家制裁伊朗所造成的影响.

这也推升柴油价格至九个月高位,打压了中质馏分油的利润率.

一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"我已经习惯看到柴油处在逆价差状态,因此这有点让人奇怪.我肯定一些市场参与者对柴油进入正价差感到兴奋,"他指的是一旦正价差持续走阔有可能会实施存储操作.

3月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶16.00美元.航煤裂解价差下跌0.18美元至每桶16.44美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 134.98 135.38 135.18 133.77 1.41 1.05

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.63 135.03 134.83 133.83 1.00 0.75

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.49 135.89 135.69 134.67 1.02 0.76

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.99 136.39 136.19 135.12 1.07 0.79

3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 134.69 133.57 1.12 0.84

4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 134.71 133.48 1.23 0.92(完)