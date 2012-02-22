(重发)〔国际油市〕亚洲柴油五个月来首次转至正价差

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(重发以对齐表格)
路透新加坡2月22日电---亚洲柴油五个月来首次转至正价差,而发展中国家的需求保持在低位,因原油价格高企.
路透数据显示,3月/4月跨月价差下跌0.11美元至每桶负0.02美元,创下2011年9月2日以来的最低.
像越南、印尼这样的国家一直在努力避免在现货市场上购买柴油,因全球原油价格居高不下.
布兰特原油期货LCOc1本周升至九个月高位约122美元,因市场担心西方国家制裁伊朗所造成的影响.
这也推升柴油价格至九个月高位,打压了中质馏分油的利润率.
一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"我已经习惯看到柴油处在逆价差状态,因此这有点让人奇怪.我肯定一些市场参与者对柴油进入正价差感到兴奋,"他指的是一旦正价差持续走阔有可能会实施存储操作.
3月柴油裂解价差下跌0.47美元至每桶16.00美元.航煤裂解价差下跌0.18美元至每桶16.44美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 134.98 135.38 135.18 133.77 1.41 1.05
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.63 135.03 134.83 133.83 1.00 0.75
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.49 135.89 135.69 134.67 1.02 0.76
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.99 136.39 136.19 135.12 1.07 0.79
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 134.69 133.57 1.12 0.84
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 134.71 133.48 1.23 0.92(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。