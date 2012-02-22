〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差处在五日高位

路透新加坡2月22日电---亚洲石脑油价价格周三保持在10个月高位附近,裂解价差回升至五日高位,因需求坚挺.

亚洲最大的石脑油买家台塑石化正在求购4月上半月船货,一些贸易商称其可能已经完成了交易,买价为成本加运费价(C&F)每吨较日本现货报价升水19.00美元.这是本月其第三次求购船货.

该公司年产能293万吨的裂解装置的产能利用率为90%,而日产能54万桶的炼厂正在以约83%的产能利用率运行.

贸易商表示,多头市场已将部分韩国买家推至场边.

汽油裂解价差跌至两周低点,反映出欧洲需求放缓,但亚洲买兴预计将保持良好.

日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨18.00美元至每吨1,078美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨1.04美元,至每吨升水165.03美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF跌0.57美元至每桶13.68美元,此为12月29日以来低点.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.76美元至每桶9.57美元,创下2月8日以来最低.

油品 价格 上日价格 变动

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1077.50/1078.5 1063.00 +15.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.57/117.67 115.95 +1.67

97号现货汽油GL97-SIN 135.95/136.05 135.05 +0.95

95号现货汽油GL95-SIN 133.55/133.65 132.70 +0.90

92号现货汽油GL92-SIN 131.25/131.35 130.20 +1.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.63/13.73 14.25 -0.57 (完)