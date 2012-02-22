(重发)〔国际油市〕亚洲燃料油市场反弹,四个交易日来首次上升

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路透新加坡2月22日电---亚洲燃料油市场周三强劲反弹,四个交易日来首次上升,近月跨月价差从前一日的五个月低点逆价差每吨5.00美元下方反弹.

类似的是,180-cst和380-cst燃料油现货价差也走坚,因实货市场出现强劲的买兴,其它市场也暗示市场似乎终於触底回升.

一位在新加坡的西方交易员说:"我认为昨日已来到底部,当时3月/4月跌至每吨4.00美元附近.市场快速反弹,自此之後一直在上升."

自1月末以来,近月跨月价差已下跌近70%,之前的三四个月市场保持在异常坚挺的水平上,主要受Litasco的点价兴趣、两个月来西方套利船货流入量创纪录以及中国需求放缓的打压.

作为俄罗斯LUKOIL的贸易公司,Litasco周三继续大举抛售,卖出至少170,000吨,其中大部分是3月/4月380-cst合约,使得其自1月来的总售出量达到近400万吨.

3月燃料油裂解价差走坚0.31美元至贴水5.65美元.4月裂解价差收窄0.31美元,报每桶贴水5.67美元.

180-cst燃料油上升13.00美元至每吨741.60美元;380-cst品级燃料油上升11.40美元至729.60美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 741.40 741.80 741.60 728.60 13.00 1.78

现货380CST燃料油 FO380-SIN 729.40 729.80 729.60 718.20 11.40 1.59

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 737.00 739.00 738.00 729.00 9.00 1.23

380CST船用燃料油升水 7.60 9.20 8.40 10.80 -2.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.70 7.00 6.85 6.10 0.75 12.30

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 6.00 6.40 6.20 6.00 0.20 3.33 (完)