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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 23:08 BJT

〔表格〕美国1月成屋销售增长4.3%,年率为457万户--NAR

路透2月22日电---全美不动产协会(NAR)周三公布:

* 美国1月成屋销售增长4.3%(预估为上升1.9%),12月修正後为下跌0.5%(前值为上升5.0%)

* 美国1月成屋销售年率为457万户(预估为465万户),12月修正後为438万户(前值为461万户)

* 美国1月成屋销售年率为2010年5月来最高

经季节调整後的1月成屋销售数据如下:

1月 12月 12月初值 11月 2011年1月

销售量年率(百万户) 4.57 4.38 4.61 4.40 4.54

1月 12月 12月初值 2012年1月/2011年1月

变动率(%) 4.3 -0.5 5.0 0.7 (完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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