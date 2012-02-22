〔美国热股〕苹果盘初下跌,中国唯冠公司起诉称苹果侵犯其商标

路透2月22日电---近期受到高度关注的唯冠与美国苹果(AAPL.O)商标之争又有新进展,上海浦东新区人民法院周三开庭审理唯冠科技(深圳)有限公司诉苹果贸易(上海)有限公司的侵害商标权纠纷.[ID:nCH0097543]