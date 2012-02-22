〔美国热股〕富国银行盘初下跌,拟收购法国巴黎银行能源贷款部门

路透2月22日电---美国富国银行(WFC.N)表示,将收购法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)旗下能源贷款业务.这是该银行最新一宗收购行动,出售方法巴银行则是寻求缩小资产规模的欧洲银行.[ID:nCT0435514]