〔美国热股〕富国银行盘初下跌,拟收购法国巴黎银行能源贷款部门

投行观点：Autodesk Inc目标价从100上调至105美元，评级定为增持--巴克莱
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路透2月22日电---美国富国银行(WFC.N)表示,将收购法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)旗下能源贷款业务.这是该银行最新一宗收购行动,出售方法巴银行则是寻求缩小资产规模的欧洲银行.[ID:nCT0435514]
富国银行周三盘初下跌0.36%,报30.85美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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