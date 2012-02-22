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〔投行观点〕Canaccord Genuity将EnerNOC
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2012年 2月 22日 星期三 22:47 BJT
〔投行观点〕Canaccord Genuity将EnerNOC
目标价从14美元下调为12.50美元,评级为买入
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.
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