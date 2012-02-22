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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.900%,投标倍数为2.89

路透华盛顿2月22日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.900%

中值 0.850%

低值 0.800%

价格/得标

价格 99.878039

高值得标比率 97.83%

投标倍数 2.89

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,205,200

总投标 101,098,135,400

竞争性投标得标 34,965,569,800

非竞争性投标得标 34,635,400

FED附加 496,813,000

初级市场交易商投标 69,920,000,000

初级市场交易商得标 15,845,117,500

直接投标 11,028,000,000

直接投标得标 4,506,533,000

间接投标 20,115,500,000

间接投标得标 14,613,919,300

发行细节

发行日 2012/02/29

到期日 2017/02/28

CUSIP码 912828SJ0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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