〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.900%,投标倍数为2.89

投行观点：Abercrombie & Fitch目标价从16下调至14美元--Cowen and Company
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路透华盛顿2月22日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.900%
中值 0.850%
低值 0.800%
价格/得标
价格 99.878039
高值得标比率 97.83%
投标倍数 2.89
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,205,200
总投标 101,098,135,400
竞争性投标得标 34,965,569,800
非竞争性投标得标 34,635,400
FED附加 496,813,000
初级市场交易商投标 69,920,000,000
初级市场交易商得标 15,845,117,500
直接投标 11,028,000,000
直接投标得标 4,506,533,000
间接投标 20,115,500,000
间接投标得标 14,613,919,300
发行细节
发行日 2012/02/29
到期日 2017/02/28
CUSIP码 912828SJ0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周
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