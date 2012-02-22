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货币新闻 | 2012年 2月 22日 星期三 23:18 BJT

〔标题新闻〕德国商业银行上调今年美国原油和布兰特原油均价预估至每桶107美元和117美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DM71O]

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