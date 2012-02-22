〔欧元债市〕德债期货上涨,欧元区经济数据和希腊情势引发忧虑

* 德债期货上涨,此前公布的欧元区服务业PMI低於预期
* 人们对希腊执行削减预算的担忧,带动谨慎交投
* 投资者担心欧元区二线国家风险,公债涨势迟滞
路透伦敦2月22日电---德债期货周三上涨,因欧元区服务业意外萎缩,加剧了人们对希腊执行预算削减面临困难的担忧.
昨天希腊与其国际贷款方达成了1,300亿欧元的救助协议,欧元区采购经理人指数(PMI)暗示该地区可能将重陷衰退後,高风险资产承压,带动投资者涌入低风险的德债.
周二达成对希腊的救助协议後,风险偏好很快让位於希腊能否削减预算,以及这些措施是否足以使希腊巨额债务维持下去的疑虑.意大利10年期公债IT10YT=TWEB价格下跌,收益率上升7个基点,至5.51%.
3月德债期货FGBLc1扳回稍早跌幅,最终收高57个跳动点,报138.53,交易商预计该期货不会突破年初以来即守稳的137至140区间.
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB跌5个基点,报1.93%,此前未能升逾过去两个月数度测试的2%水平.
在正式进行旨在降低希腊债务的换债前,市场仍将交投谨慎.
市场对德国公债的旺盛需求确保了该国2014年3月到期新债的强劲发行,凸现了市场的谨慎情绪.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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