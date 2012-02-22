〔欧洲汇市〕英镑兑欧元挫至两个月低位,因会议记录显示更多QE的风险

投行观点：Abercrombie & Fitch目标价从16下调至14美元--Cowen and Company
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* 英镑下滑,此前英国央行会议记录增加了推出更多QE的风险
* 2月会议记录显示两名决策者支持扩大QE规模
* 欧元兑英镑升穿关键水准,至两个月高位0.8457英镑
* 英镑兑美元跌0.8%,英镑贸易加权指数跌至两个月低位
路透伦敦2月22日电---英镑兑欧元周三挫至两个月低点,此前英国央行2月会议记录显示两名决策者投票支持采取比央行本月宣布的更大规模的量化宽松政策(QE).
英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯与长期持鸽派观点的普森一道投票支持将量化宽松规模扩大750亿英镑,MPC其他的委员支持将规模扩大500亿英镑至3,250亿英镑.[ID:nCN1404530]消息增加了英国央行将选择在今年稍晚推出更多QE的可能性.
交易商说,许多市场人士原本为一名或两名决策者不支持更多QE的预期做准备,此前英国央行2月通胀报告预料英国经济将改善,降低了英国央行推出进一步经济刺激举措的预期.
英国央行会议记录推动欧元EURGBP=D4升至0.8457英镑高位,日内扬升0.75%,高过2012年高位0.8409英镑和12月底触及的高位0.8422英镑,且为上攻0.85英镑铺平道路.
欧元冲破了2012年迄今一直留守的相对狭窄区间0.8222-0.8409英镑,分析师说这将给予欧元更多空间进一步上升.
不过欧元涨幅或受限,因希腊得到第二套救助计划後,市场仍然担忧希腊会否落实计划要求的严格撙节措施,这使欧元区还有许多阻碍要清除.
欧元下一目标在100天移动均线切入位大约0.8474英镑,欧元最後报0.8444英镑.
英镑普跌,拖累英镑贸易加权指数=GBP挫至80.4的两个月低位.
英镑兑美元GBP=D4也大跌,下挫约0.8%,触及一周低位的1.5648美元,且远低於稍早触及的日高1.5816美元.
这使英镑距离2月中旬低位1.5644美元不远,该水准为约四周低点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透3月3日 - 东南亚股市周五大多收低，在美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦发表讲话前，投资者变得谨慎。市场对美联储将很快加息的预期升温。 几位美联储官员最近表态称有必要加息，叶伦料在今日稍晚的讲话中也表达同样立场。 “我认为大多数亚洲股市在等待叶伦的讲话...目前加息的可能性是8 0%左右，上周为40%，所以3月15日加息的话也不会让人感到意外，”AB C apital Securities股市分析师Victor Felix说。 “如果(美联储)在预期经济增长变强的情况下升息，可以预测更多外 国资本会流出(新兴市场)。美国投资者将把资金带回美国用于财政刺激。 ” 美元指数 基本持稳，但本周仍有望取得不错的涨幅。 KGI Securities (Singapore) Pte Ltd交易策略师Nicholas Teo表示 ，美联储若加息将会“增强美元的坚挺态势，并且到时候会有资金从新兴 市场逆转流动方向。” 新加坡股市 下跌0.5%，但本周连续第四周
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