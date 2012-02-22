〔英国债市〕英债触及六日高位,因英央行会议记录重燃QE押注

路透伦敦2月22日电---英国公债价格周三跳升,新公布的英国央行2月8-9日会议记录意外显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措,再度燃起英国央行在5月扩大量化宽松(QE)政策的传言.

英国央行上周发布季度预测显示,预料通胀率比11月预测更接近于其设定的2%目标,此後很多分析师判断英央行追加经济刺激措施的动力正在消退.

MPC委员迈尔斯与长期持鸽派观点的普森一道投票支持将量化宽松规模扩大750亿英镑,MPC其他的委员支持将规模扩大500亿英镑至3,250亿英镑,符合市场预期.这一分歧重新激起有关是否英国央行将扩大向国内经济挹注资金规模的争论.

在英国央行会议记录公布後,3月英债期货FLGH2应声跳涨30个跳动点,结算价收高68个跳动点,报115.64,涨幅超越可比德债期货FGBLH210个跳动点.英债期货的日内高位报115.77,为2月16日以来最高位,得益於美国公债价格上涨提振其需求.

欧元区采购经理人指数(PMI)数据疲弱,以及担忧希腊恐难以实施新获得1,300亿欧元援助资金所要求的削减预算措施,也支撑英国和德国公债价格.

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR下跌8个基点,至2.14%,公债价格录得自2月10日以来的最大单日涨幅.10年期英债和可比德债利差EU10YT=RR缩窄3个基点,至21个基点,在英国央行会议记录出炉前一度走阔至26个基点.

10年期及10年期左右的英债表现最为出色,得益於英国央行在後半交易时段买入15亿英镑七年期至15年期的英债,这是英央行2月会议批准500亿英镑量化宽松计画的一部分.

英债周四的走势可能从海外市场寻找线索,当天英国唯一的重要数据是定於1100GMT出炉的2月英国工业联盟(CBI)总工业订单差值.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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