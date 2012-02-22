〔欧洲股市〕收低,欧元区PMI数据疲弱引发经济衰退忧虑

* FTSEurofirst 300指数下挫0.8%

* 希腊股市重挫,因担忧成长

* PSA标致雪铁龙跳涨,因传言该公司和通用汽车协商结盟

路透伦敦2月22日电---欧洲股市周三连续第二天下跌,因欧元区采购经理人指数(PMI)暗示该地区可能滑向衰退,并有可能拖累企业获利.

Markit欧元区服务业PMI指数逊於预期,市场怀疑希腊是否能够从经济衰退中复苏及贯彻新救助计划所要求的撙节提施,这打压投资者人气.

"PMI指数显示经济成长将进入一个缓慢的时期,这构成企业获利疲弱的风险."Standard Life Investments分析师Richard Batty表示.

惠誉将希腊评级从"CCC"降至"C".惠誉称,在债务互换实施後,希腊评级将被进一步降至"限制性违约",然後再根据"评级机构对违约後结构和信用状况进行的评估"再度评级.[ID:nCN1405382]

希腊股市表现最差,因该国削减预算及惠誉下调该国评级令投资人担忧.希腊股市.ATG下挫5.7%,成交放量,为其90天均值的158.3%.

"人们对希腊存疑,怀疑希腊能否贯彻预算削减,该国只是避免了短期融资危机,但并没有躲过较长期的问题.我们对欧洲股票持看空观点,"Batty说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.8%,至1,077.07点,连跌两天,但成交量低,为其90天均值的81.4%.

不过,交投最热络的个股股价上涨,PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)跳涨11.6%,成交量是90日均值的七倍,此前消息人士表示该汽车制造商正与通用汽车(GM.N)就组建广泛的制造联盟一事进行协商.[ID:nCT0435676]

英国富时100指数.FTSE收跌0.20%,报5,916.55点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.93%,报6,843.87点;法国CAC-40指数.FCHI收挫0.52%,报3,447.37点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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