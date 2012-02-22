〔美国能源〕2月17日止当周汽油需求较此前一周上升-SpendingPulse

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
路透纽约2月22日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求上升,因驾驶者在长周末假期前加满油箱.
报告显示,截至2月17日一周美国零售汽油需求较此前一周上升3.4,即使汽油均价上升3美分,至每加仑3.53美元.
万事达卡汽油分析师John Gamel说,周一总统日假期造成汽油消费量大幅增加,因驾驶者为长周末假期旅程作准备.
不过,截至2月17日一周美国汽油需求较上年同期减少6.4%,因汽油价格较2011年同期高出12.1%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.7%,为连续第48周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气