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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 03:27 BJT

〔美国能源〕2月17日止当周汽油需求较此前一周上升-SpendingPulse

路透纽约2月22日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周三公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求上升,因驾驶者在长周末假期前加满油箱.

报告显示,截至2月17日一周美国零售汽油需求较此前一周上升3.4,即使汽油均价上升3美分,至每加仑3.53美元.

万事达卡汽油分析师John Gamel说,周一总统日假期造成汽油消费量大幅增加,因驾驶者为长周末假期旅程作准备.

不过,截至2月17日一周美国汽油需求较上年同期减少6.4%,因汽油价格较2011年同期高出12.1%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降5.7%,为连续第48周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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