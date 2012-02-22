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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 06:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因投资者解除大豆/玉米套利仓位

路透2月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,得益於技术性买盘,以及投资者采取获利了结行动解除大豆/玉米价差交易,周四美国农业部(USDA)年度展望会议将公布最新的2012年供需数据预测.

USDA本周四和周五举行展望会议,料将预测2012年美国玉米种植面积料将为二战以来最高,而且玉米产量将创纪录高位.

摩根士丹利周二称,正在轧平两个月前开始设立的CBOT-2012年7月/12月玉米期货套利仓位,因2012年7月玉米CN2较12月玉米合约CZ2的升水或将缩窄.

路透市场分析师Maguire在专栏中称,美国玉米和大豆的投机仓位即将扩大.

3月玉米合约的重要支撑位在100日移动均线切入位6.30-1/4美元,阻力位料在200日移动均线切入位6.63-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)报53.

CBOT-3月玉米期货合约CH2收高8-3/4美分,报每蒲式耳6.38-1/4美元.

今日玉米成交量预估为352,254口.(完)

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--编译 肖群英;审校 于春红

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