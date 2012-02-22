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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 06:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受USDA展望会议前的技术性买盘带动

路透芝加哥2月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬1.9%,交易商称在美国农业部(USDA)年度展望会议前,市场出现一波技术性买盘.

CBOT小麦价格在日内稍早跌至50日均线後拾得上涨力道,并在价格突破关键阻力位30日和100日移动均线後涨势加速.

指标CBOT市场涨势也惠及明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦.尽管市场预计美国主要种植地区天气将改善,但MGEX小麦录得小涨.

MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney称,美国春麦生长带的乾旱地区周末预计将迎来较大降雪,这将在春季播种工作前提高所需的土壤湿度.

俄罗斯业界和政府官员表示,2012/13年该国将维持小麦出口量在2,200万吨左右.

乌克兰政府称,并无鼓励交易商限制小麦出口,且预计国内市场小麦不存在短缺现象.

欧洲交易商表示,突尼斯国家谷物机构发出国际招标,寻购5万吨产地可选的软麦,船期为4月份.

孟加拉一采购官员表示,该国标购5万吨小麦以提高储量.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收高11-1/2美分,报每蒲式耳6.44-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为135,527口.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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