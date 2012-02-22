〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货抹去跌幅收高,受尾盘玉米攀升提振

路透芝加哥2月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三抹去稍早跌幅收高,得益於玉米期货临近收盘时攀升至日内高位,以及美国原油期货一度转至平盘上方.

大豆跟随玉米涨势,因交易商出脱做多大豆/做空玉米的套利仓位.

在美国农业部(USDA)周四和周五举行年度展望论坛前,交易商轧平仓位.USDA在本月初的基础预测显示,2012/13年美国玉米期末库存激增和2012/13年大豆库存下滑.

美国农业部证实向中国销售17.5万吨美国大豆,将於2012/13年付运.

影响大豆市场的因素是,预计南美部分地区将迎来喜雨.阿根廷大部分地区周二迎来小雨,巴西南部的乾旱地区也出现少量降水."这里很快将有少量降水,将会改善巴西南部Santa Catarina和Parana地区的旱情,"MDA EarthSat Weather气候学家Don Keeney说.

Keeney指出,巴西Rio Grande do Sul乾旱地区在未来6-10天的降雨情势将会好转,并延伸至巴拉圭.近期的降水改善了阿根廷的大豆收成前景;巴西南部需要更多雨水.

谷物分析机构Celeres称,巴西2011/12年大豆作物销量升至预计总产量的53%,高於一周前的51%.该机构并称,截止2月17日,巴西大豆收割已完成19%,高於一周前的11%.

CBOT-3月大豆期权将於周五到期.交易商正关注行权价13美元的期权,3月大豆卖权和买权的未平仓合约接近11,000口.

CBOT-3月大豆期货Sc1收升1-1/4美分,报每蒲式耳12.72-1/4美元.

3月豆粕合约SMc1收高1.1美元,报每短吨331.3美元.

3月豆油合约BOc1收盘上涨0.16美分,报每磅54.22美分.

今日CBOT预估成交量分别为大豆214,181口,豆油140,421口和豆粕89,483口.

以下为CBOT农产品期货在1948GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 638.25 8.75 1.4% -1.3%

CBOT大豆Sc1 1272.25 1.25 0.1% 6.2%

CBOT豆粕SMc1 331.30 1.10 0.3% 7.1%

CBOT豆油BOc1 54.22 0.16 0.3% 4.1%

CBOT小麦Wc1 644.50 11.50 1.8% -1.3%

CBOT稻米RRc1 1392.00 9.00 0.7% -4.7%

EU小麦BL2H0 205.75 0.25 0.1% 1.6%

NYMEX原油期货CLc1 106.22 -0.03 0.0% 7.5%

道琼工业指数.DJI 12,949 -17 -0.1% 6.0%

现货金XAU= 1777.11 18.12 1.0% 13.6%

欧元/美元EUR= 1.3242 0.001 0.1% 2.3%

美元指数.DXY 79.2170 0.1730 0.2% -1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 704 -2 -0.3% -59.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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