〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货抹去跌幅收高,受尾盘玉米攀升提振

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
路透芝加哥2月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三抹去稍早跌幅收高,得益於玉米期货临近收盘时攀升至日内高位,以及美国原油期货一度转至平盘上方.
大豆跟随玉米涨势,因交易商出脱做多大豆/做空玉米的套利仓位.
在美国农业部(USDA)周四和周五举行年度展望论坛前,交易商轧平仓位.USDA在本月初的基础预测显示,2012/13年美国玉米期末库存激增和2012/13年大豆库存下滑.
美国农业部证实向中国销售17.5万吨美国大豆,将於2012/13年付运.
影响大豆市场的因素是,预计南美部分地区将迎来喜雨.阿根廷大部分地区周二迎来小雨,巴西南部的乾旱地区也出现少量降水."这里很快将有少量降水,将会改善巴西南部Santa Catarina和Parana地区的旱情,"MDA EarthSat Weather气候学家Don Keeney说.
Keeney指出,巴西Rio Grande do Sul乾旱地区在未来6-10天的降雨情势将会好转,并延伸至巴拉圭.近期的降水改善了阿根廷的大豆收成前景;巴西南部需要更多雨水.
谷物分析机构Celeres称,巴西2011/12年大豆作物销量升至预计总产量的53%,高於一周前的51%.该机构并称,截止2月17日,巴西大豆收割已完成19%,高於一周前的11%.
CBOT-3月大豆期权将於周五到期.交易商正关注行权价13美元的期权,3月大豆卖权和买权的未平仓合约接近11,000口.
CBOT-3月大豆期货Sc1收升1-1/4美分,报每蒲式耳12.72-1/4美元.
3月豆粕合约SMc1收高1.1美元,报每短吨331.3美元.
3月豆油合约BOc1收盘上涨0.16美分,报每磅54.22美分.
今日CBOT预估成交量分别为大豆214,181口,豆油140,421口和豆粕89,483口.
以下为CBOT农产品期货在1948GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 638.25 8.75 1.4% -1.3%
CBOT大豆Sc1 1272.25 1.25 0.1% 6.2%
CBOT豆粕SMc1 331.30 1.10 0.3% 7.1%
CBOT豆油BOc1 54.22 0.16 0.3% 4.1%
CBOT小麦Wc1 644.50 11.50 1.8% -1.3%
CBOT稻米RRc1 1392.00 9.00 0.7% -4.7%
EU小麦BL2H0 205.75 0.25 0.1% 1.6%
NYMEX原油期货CLc1 106.22 -0.03 0.0% 7.5%
道琼工业指数.DJI 12,949 -17 -0.1% 6.0%
现货金XAU= 1777.11 18.12 1.0% 13.6%
欧元/美元EUR= 1.3242 0.001 0.1% 2.3%
美元指数.DXY 79.2170 0.1730 0.2% -1.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 704 -2 -0.3% -59.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 肖群英;审校 李军
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气