〔金属期市〕期铜收低,受需求忧虑及中国经济数据拖累

* COMEX期铜下跌,但仍在每磅3.83美元左右获得支撑--交易商

* 中国2月新出口订单下降,PMI指数仍低於50--汇丰

* 欧元区PMI暗示该地区可能将重陷经济衰退

路透纽约/伦敦2月22日电---期铜价格周三收低,回吐前一交易日部分涨幅,因市场对中国较差的出口和制造业数据以及希腊能否执行严格改革的不确定性作出反应.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3结算价报每吨8,435美元,周二收盘价为8,449美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月合约微幅下跌,结算价报每磅3.8335美元,低於周二结算价3.8365美元,但1918GMT时小幅升至3.8445美元.

从技术上来说,铜价将在周二跌破的200日移动均线切入位3.83美元左右获得支撑,但如果铜价要升逾2月9日触及的五个月高点3.9895美元,那麽买盘动能仍需增强.

"近期高位将是一段时间内交投区间的高端,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill预测称,他建议投资者目前对铜持中立态度."昨天风险意愿较强,而今天涨势暂歇."他说.

即便如此,今年迄今铜价也因去年年底大跌後的空头回补已累计上涨了逾11%.

市场一直预期中国需求将在1月春节假期後回升,但中国的买盘一直清淡,令人担心铜价可能将大幅回调.

"中国买家并没有追高,"O'Neill称,并称上周触及近10年最高位的上海铜库存为利空信号.