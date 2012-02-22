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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 04:59 BJT

〔纽约期市〕糖升至三个半月高位,可可触及四周高点

路透纽约/伦敦2月22日电---原糖周三延续升势,升至三个半月高位,部份原因是担忧短期供应紧张,而可可期货升穿关键技术水平後触及四周高位.

咖啡期货盘整,日内收低.

洲际交易所(ICE)-3月原糖SBc1升0.41美分,或1.6%,收报每磅25.76美分,此为去年11月9日来最高收位,周二该合约升穿200天移动均线.

交易员说,传言一主要贸易公司可能接收全部或大部份将在2月29日到期交割的3月原糖合约.

近月合约溢价SB-1=R尾盘报1.05美分,高於周二尾盘报大约0.90美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2攀升6.10美元,或1%,收报每吨649.30美元.

ICE-可可延续周二涨势,此前次月合约CCc2升穿100天移动均线切入位每吨2,407美元,吸引技术买盘.

指标ICE-5月可可期货CCK2涨14美元,报每吨2,438美元,此为1月26日来最高结算价.3月合约CCH2较5月合约尾盘升水19美元,周二升水32美元.

伦敦5月可可期货LCCH2上涨23英镑,收报每吨1,571英镑.5月合约LCCK2收升22英镑,报1,578英镑.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2跌4.20美分,或2%,报每磅2.0185美元.

罗布斯塔咖啡期货也收低,5月合约LRCK2收跌23美元,报1,950美元.

3月合约较5月合约LRC-1=R贴水2美元,因对可交付的供应可能紧绌的忧虑减弱.上周近月合约较5月合约升水逾200美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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