〔全球金市〕黄金因基金技术买盘跳涨至三个月高位,铂金触及五个月高点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 黄金尾盘因基金买盘上扬
* 金价突破技术阻力位
* 铂金因南非供给忧虑触及五个月高点
* 市场关注:周四公布的美国一周初请失业金人数
路透纽约/伦敦2月22日电---黄金周三跳涨至三个月高位,逆转稍早跌势,此前利多技术信号引发基金买盘.与此同时,铂金(白金)价格也因供给忧虑触及五个月高点.
铂金上扬2%,优於黄金上涨1%的表现,因受全球主要生产国南非一劳工纠纷料导致供给短缺的预期拖累.
日内稍晚,黄金转为上扬,并且在突破接近每盎司1,765美元后涨势加速.该水准是图表上重要的区域,去年12月以来曾有两次涨势在此告挫.
"盘中可见所有基金入场.(技术性买盘)是目前唯一能够确定因素."Integrated Brokerage Services贵金属交易部门主管Frank McGhee表示.
2013GMT,现货金XAU=上涨1.1%,报每盎司1,777.98美元,稍早一度触及三个月高位1,781.40美元.
Merlin Securities首席市场分析师Rick Bensignor称,黄金距离每盎司1,780-1,805美元的近期高位不远.
"黄金反趋势模型显示出此次(上涨)...不一定为真正突破."Bensignor称.
路透初步数据显示,美国4月期金GCJ2收高12.80美元,报每盎司1,771.30美元,成交量基本与30日均值一致.
原油和谷物价格上涨,以及伊朗和西方国家间的地缘冲突加剧也给黄金提供支撑.
有关中国进一步放宽政策的预期,和中国央行可能已买入黄金以增加储备的消息也改善了市场人气.
同时,铂金价格升至五个月高位每盎司1,723.50美元,因Implats Platinum(IMPJ.J)旗下铂金矿Rustenburg劳资争议持续.
LOGIC Advisor合伙人Bill O'Neill说,供给担忧可能会加剧2012年铂金市场的(供应)短缺现象.铂金价格可能会很快超过黄金.
现货铂金XPT=扬升2.1%,报每盎司1,719.77美元.
其他金属方面,现货银XAG=上涨0.2%,报每盎司34.35美元.现货钯金XPD=涨1.3%,报每盎司717美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1771.30 12.80 0.7 1750.70 1783.40 157,769
COMEX 3月白银期货 34.254 -0.175 -0.5 33.900 34.495 57,865
COMEX 4月铂金期货 1720.80 35.90 2.1 1689.00 1729.00 11,413
COMEX 3月钯金期货 717.75 7.00 1.0 708.25 724.40 5,032
现货金 XAU= 1777.98 18.99 1.1 1750.00 1781.40
现货银 XAG= 34.350 0.060 0.2 33.940 34.480
现货铂金 XPT= 1719.77 35.78 2.1 1689.00 1723.50
现货钯金 XPD= 717.00 9.28 1.3 710.00 719.72
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。