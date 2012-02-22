〔美国股市〕ADR多数收低,因欧元区服务业PMI低於预期

路透纽约2月22日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三多数收低,经济数据暗示欧元区可能将陷入衰退後,欧洲企业ADR承压.

拉丁美洲企业ADR几无变动,但一项广泛ADR指数下跌,因欧元区服务业采购经理人指数(PMI)低於预期,这令人怀疑希腊能否从经济困境中复苏.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.63%,带动纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.29%.标普500指数下滑0.33%.

欧洲企业ADR普遍下跌,银行股受压最严重,因人们担心经济成长前景.在美国上市的巴克莱(BCS.N)下挫2.9%,报14.97美元,瑞银(UBS.N)挫2.7%,报13.94美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.33%,纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA小跌0.04%.

中国人寿(LFC.N)上涨2.4%,报46.51美元,此前惠誉确认了其"A+"的信用评级.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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