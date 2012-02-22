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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 05:41 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收跌,欧洲疲弱数据引发抛盘

路透纽约2月22日电---美国棉花期货周三收盘大幅下挫,因欧洲和中国经济数据疲弱令全球经济成长前景蒙阴,这引发的需求担忧拖累期棉走低.

一旦抛盘开始大行其道,止损卖单被触发,促使投机客增持空头仓位和出脱多仓.

"期棉的部分抛售来自於外围市场,随後触发一些止损卖单,投机客增加空头押注和轧平多头部位,"Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson指出.

洲际交易所(ICE)新指标5月期棉CTK2收报每磅90.53美分,跌2.44美分,跌幅达2.62%;期棉跌至12月29日以来最低水准,日内交投区间在90.45-93.45美分之间.

5月合约交投激增,在盘後统计数量为18,276口.

3月期棉CTH2亦收跌2.68美分或2.94%,报每磅88.57美分,为去年12月27日以来最低收盘水平.交易区间为每磅88.50-91.65美分.

3月合约成交仅5,356口,该合约的交割日从周四开始.

欧元区数据显示,制造业和服务业活动萎缩,缓解了上日达成希腊援助计画引发的乐观情绪.[ID:nCN1404508]

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的2月初值数据,连续第三个月回升,但仍处在荣枯分水岭下方;且新出口订单骤降,令经济下行风险增大.[ID:nCN1402260]

ICE Futures数据显示,截止2月21日,未平仓期棉合约减少6,229口,至172,437口.

根据ICE数据,美国期棉周二总成交量为23,599口,较上周五减少564口.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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