〔美股业绩〕惠普第一季获利下降近44%,因个人电脑和打印机销售疲弱

路透旧金山2月22日电---惠普(HPQ.N)周三公布会计年度第一季获利下降近44%,受个人电脑(PC)和打印机销售疲弱拖累.

该公司公布,会计年度第一季净利为14.7亿美元,合每股盈余(EPS)0.73美元,上年同期分别为26亿美元和1.17美元.

未计特殊项目在内,惠普第一季EPS为0.92美元,据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预估为0.87美元.

第一季营收下降7%,至300亿美元,略低於分析师预估.

惠普旗下三个关键部门--PC、打印机和企业设备的营收均下降.

在周三盘後交易中该股跌至28.77美元左右.在常规交易时段,该股在纽约证交所下跌1.39%,收报28.94美元.(完)