〔美股业绩〕惠普第一季获利下降近44%,因个人电脑和打印机销售疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透旧金山2月22日电---惠普(HPQ.N)周三公布会计年度第一季获利下降近44%,受个人电脑(PC)和打印机销售疲弱拖累.
该公司公布,会计年度第一季净利为14.7亿美元,合每股盈余(EPS)0.73美元,上年同期分别为26亿美元和1.17美元.
未计特殊项目在内,惠普第一季EPS为0.92美元,据汤森路透I/B/E/S数据,分析师平均预估为0.87美元.
第一季营收下降7%,至300亿美元,略低於分析师预估.
惠普旗下三个关键部门--PC、打印机和企业设备的营收均下降.
在周三盘後交易中该股跌至28.77美元左右.在常规交易时段,该股在纽约证交所下跌1.39%,收报28.94美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。