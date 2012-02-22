〔纽约汇市〕日圆兑美元跌至逾七个月低位,英镑下滑

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
* 近期日本放松货币政策和高油价令日圆承压
* 欧元区服务业PMI数据令人失望,希腊担忧挥之不去
* 英国央行会议记录发布後,英镑下跌
路透纽约2月22日电---日圆兑美元周三跌至逾七个月低位,受累于近期日本放松货币政策、油价攀升和全球第三大经济体日本的经济基本面令人担忧.
英镑也遭大举抛售,此前英国央行会议记录意外显示,两位货币政策委员会(MPC)委员倾向於进一步扩大英国央行的资产购买计划.
RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt称,日圆下跌吸引大多数市场参与者的关注,他相信其跌势是受到宏观经济因素的驱动.
"美国的情势突然看起来比日本好得多,"Watt说,"我们已看到两年期美元/日圆利差逆转.最近几年来,该利差在近几年中持续缩窄,但最近开始再度走阔,对美元有利."
两年期美元/日圆利差走阔表明,相比日本,美国经济数据近期正在改善.本周稍早出炉的数据显示,日本1月贸易逆差达纪录水平,且对中国出口急剧下滑.
在电子交易平台EBS,美元兑日圆JPY=EBS触及80.406日圆的高位,为去年7月中以来的最高,交易商称日本进口商和海外投资者正在买入.这推动其升越去年10月和8月日本当局遏制日圆涨势後的高位,美元兑日圆最新报80.287,升0.7%.
美元兑日圆最近七个交易日高於200日移动均线切入位,展现出近一年来最强的上涨趋势.
油价高涨也是日圆的不利因素,因日本是严重依赖石油进口的国家.自去年的自然灾害以来,其54座核反应堆仅有五座仍在运转,导致能源进口需求上升.
尽管如此,富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称,他预计日圆跌势将放缓,并认为过度关注日本贸易逆差是不恰当的,因日本仍拥有可观的经常账盈余.
"日本持续的经常账盈余表明,该国转向贸易逆差对日圆的负面影响可能低於最初认为的程度."Bennenbroek称.
他还称,日本的资本流动情况在最近几个月更加利好日圆,在一定程度上解释了为什麽尽管日本总体经济趋势逐步恶化,但日圆依然维持韧性.
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气