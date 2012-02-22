〔纽约汇市〕日圆兑美元跌至逾七个月低位,英镑下滑

* 近期日本放松货币政策和高油价令日圆承压

* 欧元区服务业PMI数据令人失望,希腊担忧挥之不去

* 英国央行会议记录发布後,英镑下跌

路透纽约2月22日电---日圆兑美元周三跌至逾七个月低位,受累于近期日本放松货币政策、油价攀升和全球第三大经济体日本的经济基本面令人担忧.

英镑也遭大举抛售,此前英国央行会议记录意外显示,两位货币政策委员会(MPC)委员倾向於进一步扩大英国央行的资产购买计划.

RBC Capital Markets资深外汇策略师David Watt称,日圆下跌吸引大多数市场参与者的关注,他相信其跌势是受到宏观经济因素的驱动.

"美国的情势突然看起来比日本好得多,"Watt说,"我们已看到两年期美元/日圆利差逆转.最近几年来,该利差在近几年中持续缩窄,但最近开始再度走阔,对美元有利."

两年期美元/日圆利差走阔表明,相比日本,美国经济数据近期正在改善.本周稍早出炉的数据显示,日本1月贸易逆差达纪录水平,且对中国出口急剧下滑.

在电子交易平台EBS,美元兑日圆JPY=EBS触及80.406日圆的高位,为去年7月中以来的最高,交易商称日本进口商和海外投资者正在买入.这推动其升越去年10月和8月日本当局遏制日圆涨势後的高位,美元兑日圆最新报80.287,升0.7%.

美元兑日圆最近七个交易日高於200日移动均线切入位,展现出近一年来最强的上涨趋势.

油价高涨也是日圆的不利因素,因日本是严重依赖石油进口的国家.自去年的自然灾害以来,其54座核反应堆仅有五座仍在运转,导致能源进口需求上升.

尽管如此,富国银行外汇策略主管Nick Bennenbroek称,他预计日圆跌势将放缓,并认为过度关注日本贸易逆差是不恰当的,因日本仍拥有可观的经常账盈余.

"日本持续的经常账盈余表明,该国转向贸易逆差对日圆的负面影响可能低於最初认为的程度."Bennenbroek称.