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市场报道 | 2012年 2月 23日 星期四 06:37 BJT

〔加拿大股市〕在金价和美国利好数据带动下涨至五个月高点

路透多伦多2月22日电---加拿大股市周三涨至五个月高点,黄金矿业类股大涨2%,因金价上扬且美国房屋数据表现强劲.

金价一度触及三个月高点,技术性买盘扶助其突破1,765美元附近的主要阻力关卡.

"现在黄金似乎有要展开一次突破,"Union Securities市场策略师Levente Mady表示."如果我们突破1,800美元,那麽下一道阻力将是1,925甚至更高."

金价上升推动了权重的物料类股上涨1.8%.全球最大的黄金生产商Barrick Gold (ABX.TO)跳涨2.5%至49.48加元,Goldcorp

(G.TO)涨2.3%至49.26加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高77.90点,或0.6%,至12,701.26点.为2011年9月7日以来最高收位.

石油及天然气股上涨0.8%,因布兰特原油在伊朗问题引发的供给疑虑带动下,周三触及九个月高点.Suncor Energy (SU.TO)大涨2.5%至35.61加元.

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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