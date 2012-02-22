〔加拿大股市〕在金价和美国利好数据带动下涨至五个月高点

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
路透多伦多2月22日电---加拿大股市周三涨至五个月高点,黄金矿业类股大涨2%,因金价上扬且美国房屋数据表现强劲.
金价一度触及三个月高点,技术性买盘扶助其突破1,765美元附近的主要阻力关卡.
"现在黄金似乎有要展开一次突破,"Union Securities市场策略师Levente Mady表示."如果我们突破1,800美元,那麽下一道阻力将是1,925甚至更高."
金价上升推动了权重的物料类股上涨1.8%.全球最大的黄金生产商Barrick Gold (ABX.TO)跳涨2.5%至49.48加元,Goldcorp
(G.TO)涨2.3%至49.26加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高77.90点,或0.6%,至12,701.26点.为2011年9月7日以来最高收位.
石油及天然气股上涨0.8%,因布兰特原油在伊朗问题引发的供给疑虑带动下,周三触及九个月高点.Suncor Energy (SU.TO)大涨2.5%至35.61加元.
--编译 孙茉莉;审校 张若琪
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气