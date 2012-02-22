全球外汇市场2月23日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月22日(三)
2330 - 日本2月路透短观调查
2350 - 日本上周资本流动数据
2月23日(四)
0100 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议上发表演讲
0800 - 欧洲央行(ECB)管委会会议.无利率决议
0800 - 瑞典央行总裁英韦斯参加Riksdag财政委员会的货币政策听证会
0900 - 意大利2月消费者信心指数
0900 - 德国2月Ifo企业景气判断指数
0935 - 英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在贸易协会年度会议中发表演说
1000 - 意大利1月对非欧盟国家贸易收支
1100 - 英国工业联盟(CBI)2月总工业订单差值
1300 - 意大利央行代表Stefano Mieli在下议院金融委员会发表谈话
1330 - 美国2月18日当周初请失业金人数
1500 - 美国联邦住房金融局(FHFA)12月房屋价格
1530 - 国际货币基金组织(IMF)首席发言人Gerry Rice在IMF总部主持例行简报会
1600 - 美国堪萨斯联邦储备银行2月制造业指数
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表情况
2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)1月订单出货比
2350 - 日本1月企业服务价格指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。