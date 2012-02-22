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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 06:59 BJT

全球外汇市场2月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月22日(三)

2330 - 日本2月路透短观调查

2350 - 日本上周资本流动数据

2月23日(四)

0100 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议上发表演讲

0800 - 欧洲央行(ECB)管委会会议.无利率决议

0800 - 瑞典央行总裁英韦斯参加Riksdag财政委员会的货币政策听证会

0900 - 意大利2月消费者信心指数

0900 - 德国2月Ifo企业景气判断指数

0935 - 英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在贸易协会年度会议中发表演说

1000 - 意大利1月对非欧盟国家贸易收支

1100 - 英国工业联盟(CBI)2月总工业订单差值

1300 - 意大利央行代表Stefano Mieli在下议院金融委员会发表谈话

1330 - 美国2月18日当周初请失业金人数

1500 - 美国联邦住房金融局(FHFA)12月房屋价格

1530 - 国际货币基金组织(IMF)首席发言人Gerry Rice在IMF总部主持例行简报会

1600 - 美国堪萨斯联邦储备银行2月制造业指数

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表情况

2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)1月订单出货比

2350 - 日本1月企业服务价格指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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