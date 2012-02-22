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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 06:52 BJT

〔澳洲经济〕澳洲央行官员Ellis:不会通过利率手段调整房价

路透悉尼2月23日电---澳洲央行官员Ellis称,不会通过利率手段调整房价.(完)

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