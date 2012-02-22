日韩经济指标预测--2月23日-3月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 10,083
外资投资日本股市(亿日圆) -- 1,288
2月23日(四)
2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 98
2月24日(五)
暂无重要数据.
2月26日(日)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 87
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
2月27日(一)
2300 韩国经常账(亿美元) 1月 -- 顺差55.5
2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.5%
2月28日(二)
2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
服务业产出(较前月) -- 持平
2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 -- +3.8%
未来一个月工业生产预估 -- +2.5%
未来两个月工业生产预估 -- +1.2%
2月29日(三)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +1.5%
房屋开工(较上年同期) -- -7.3%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -9.8%
3月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.4%
2330 日本家庭支出(较前月) 1月 -- -1.0%
(较上年同期) -- +0.5%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.4%
2330 日本求才求职比 1月 -- 0.71
失业率 -- 4.6%(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。