《美债周四展望》公债价格跳升,受希腊和中东相关忧虑情绪提振

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 希腊和中东问题忧虑重燃公债的避险买需

* 五年期公债标售需求一般

* 一些人士预期不断上升的油价将限制经济成长

* 五年期通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率升至去年5月以来最高水平

* 七年期公债标售或吸引买兴,因市场出现短缺迹象

路透纽约2月22日电---美国公债价格周三跳升,因担忧即使得到第二轮救助的希腊将可能无法避免灾难性的违约,这一忧虑支持了公债的避险买需.

投资人担心希腊履行其1,300亿欧元救助计划的要求将遇到困难,许多分析师质疑希腊偿还其债务的能力,因希腊面临经济萎缩.

此外,叙利亚局势持续动荡及有关伊朗被怀疑进行核武研究的谈判未果,造成油价不断上升,也使惴惴不安的投资人回到低风险的美国公债.周二投资者对期待已久的希腊协议获批最初感到乐观,抛售公债.

"无该是希腊或者是中东,它们均是造成此轮避险买需的部份原因,"Cantor Fitzgerald公债策略师Justin Lederer说.

美国财政部标售350亿美元的五年期新债需求一般,限制了公债的涨势,标售成绩暗示了希腊救助协议达成後,一些投资人仍然寻求将资金放在较高风险和较高收益的资产中.

指标10年期公债US10YT=RR升16/32,收益率(殖利率)报2.01%,从周二尾盘下跌近6个基点.10年期公债收益率短暂跌至2%以下,此前在海外市场早盘曾上探其一个月高位2.08%.

30年期公债US30YT=RR涨1-2/32,收益率从周二尾盘下滑6个基点,至3.15%.

**公债供应**

财政部周二标售两年期公债,周三标售350亿美元五年期公债.

五年期公债得标利率为0.900%,低於预期,暗示一些投标者的投标激烈,但其他结果内容显示外国央行及其他投资人的需求下降.

包括外国央行在内的间接投标,买入41.8%标售的五年期公债,此为去年7月以来五年期公债标售中所占的最低份额.

一些基金经理认为,尽管美国联邦储备理事会(美联储)认为经济成长步伐太慢,经济在不断改善,公债价格过贵.

"相比当前美国经济基本面,目前公债非常昂贵,"Haverford Investments固定收益部董事John Donaldson说.

财政部将在周四标售290亿美元七年期公债,分析师称在公开市场上该年期债券短缺的情况下,料有可能获得强劲追捧.

七年期公债在回购市场上以"特别方式"或负利率交易.这意味着投资者要付钱给那些持有该年期债券的人.在正常情况下,投资者从那些使用七年期公债作为融资担保物的人们手中获得利息收入.

本周公债供给规模达到990亿美元.美国联邦储备理事会(美联储, FED)也将在同期进行两次卖出较短期公债,为卖短买长(扭转操作,twist operation)计划的一部分.

美联储本周也将买入较长期公债,但标售大量公债令部分投资者怀疑,市场对所有这些较短期公债是否有足够的兴趣.

美联储周三买入18.4亿美元规模、到期日在2036年2月至2041年8月的公债.

市场人士也关注原油和汽油价格,後两者有可能阻碍消费者支出和经济复苏.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货连续第五天上扬.周三该合约上涨3美分,结算价报每桶106.28美元,录得2011年5月4日迄今近月合约最高结算价位.

一些分析师认为,能源成本上涨料有可能拖缓美国经济长期成长,部分交易商则下注较高的(能源)价格将造成短期通胀压力.

五年期通胀保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率升至去年5月迄今最高水平.根据Tradeweb,五年期TIPS与常规五年期公债间利差周三尾盘报2.05%.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 张荻/李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>