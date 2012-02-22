《美国政经焦点》奥巴马总统建议降低最高公司税率,为竞选未雨绸缪

路透华盛顿2月22日电---美国总统奥巴马周三公开提出削减公司税的建议,这也是奥巴马总统的首个削减公司税的明确计划.该建议可能需要与美国商界进行旷日持久的谈判.

由於国会两党在财政问题上存在巨大分歧,该提议在本大选年度成为法律的机率微乎其微.不过提出此建议後,奥巴马使自己的立场与共和党总统候选人的立场大体一致,把公司税成为竞选中的政治问题的可能性将至最低.

奥巴马建议把最高35%的公司税率将至28%,解决了美国企业界长期以来认为税率太高的不满.

共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)周三也提出了自己政策建议,他建议把个人所得税最高税率自35%降至28%,并把公司税降至25%.

尽管税务减免措施使许多美国公司的实际税率远低於35%,但美国的法定最高公司税率仍高居全球第二位,仅次于日本.