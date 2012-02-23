更正:〔全球金融〕花旗与瑞银向LIBOR操纵调查案提供关键信息--消息人士

(更正:因译文有误,倒数第二段应为,"文件详述了一家银行如何企图操纵日圆Libor.熟悉内情的消息人士表示,这家被指为配合调查对象的银行正是瑞银",非"一家银行是如何被认定为试图操纵日圆Libor的"串通方".据知情人士表示,这家串通方就是瑞银")

路透2月22日电---据知情人士透露,花旗集团(C.N)和瑞银UBSN.VX在向执法人员的一系列信息披露中,为有关利率操纵案调查提供了关键信息.目前多个国家正在对全球大银行是否涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)展开调查.

据了解调查内情的人士及法院和监管机构文件透露,上述两家银行已经向美国、英国、日本和加拿大等国的监管机构提供了该行及其他银行交易员如何涉嫌影响日圆LIBOR的机密信息.这两家银行的发言人都拒绝置评.有一名交易员曾经在花旗和瑞银都工作过.

消息人士称,调查逐渐表明,该交易员可能是瑞银和花旗这两家银行中不当行为的核心人物,这两家银行业也极力采取合作态度,指认卷入该案的其他银行.

据消息人士和相关文件显示,该信息推进了案件进展,目前调查已经扩大到至少另外五家银行和一家知名的伦敦交易公司.

消息人士称,预计调查将扩大至日圆计价交易之外的范围,并牵涉更多金融机构和交易员.

**多家银行卷入**

据知情人士透露,瑞银和花旗所卷入的这宗案件似乎与一位名叫Thomas Hayes的交易员有关,他曾於2006-2009年在瑞银工作,2009-2010年供职于花旗.

知情人士称,Hayes在花旗工作期间,曾涉嫌企图通过伦敦的交易部门操纵日圆Libor.事发後Hayes被迫离职,花旗并将此事上报监管机构.

日本金融厅於12月向花旗提出行政诉讼,并从1月10-23日暂停其进行与Libor挂钩的衍生品交易.

日本金融厅没有指明与此相关的两位交易员身份,但消息人士称,其中一位是Christopher Cecere,负责10国集团(G10)在亚洲市场的交易,另一名则是Hayes.Cecere在接受路透访问时称,他是在获得全额奖金的情况下自愿离开花旗的,并未受到监管机构质询.未能联系上Hayes置评.

在同时进行的另一项调查中,加拿大竞争局(Canadian Competition Bureau)文件详述了一家银行如何企图操纵日圆Libor.熟悉内情的消息人士表示,这家被指为"配合调查对象"的银行正是瑞银.

最近向加拿大安大略省高级法院提交的这些文件指出,两位交易员试图通过联络汇丰控股(HSBA.L)、德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行、摩根大通(JPM.N)和花旗集团在伦敦的交易员,达到操控Liobr的目的.此外,巴克莱(BARC.L)在公司呈报文件中表示,正因此事在接受调查.

六家银行的发言人对此事不予置评.(完)