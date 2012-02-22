版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 07:29 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日-3月1日

汤森路透2月22日电---以下为标准普尔500企业中将於2月23日-3月1日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

2/23 AMC Q4 2012 欧特克 (ADSK.O) 0.45 19 0.35

2/23 BMO Q4 Ameren Corp (AEE) 0.15 7 0.22

2/23 AMC Q4 美国国际集团 (AIG) 0.61 17 ####

2/23 12:00 Q4 American Tower Corp (AMT) 0.30 22 0.20

2/23 Q4 CMS Energy Corp (CMS) 0.15 11 0.21

2/23 AMC Q4 2012 Salesforce.com Inc (CRM) 0.40 38 0.31

2/23 BMO Q4 Denbury Resources Inc (DNR) 0.33 18 0.22

2/23 AMC Q4 Gap Inc. (GPS) 0.42 31 0.60

2/23 BMO Q1 2012 荷美尔 (HRL) 0.48 13 0.55

2/23 BMO Q4 Iron Mountain Inc (IRM) 0.30 10 0.30

2/23 12:00 Q4 Kohl's Corp. (KSS) 1.80 18 1.66

2/23 BMO Q4 MetroPCS Communications Inc PCS 0.16 25 0.21

2/23 BMO Q3 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.50 15 0.47

2/23 12:30 Q4 Public Service Enterprise Group Inc (PEG) 0.48 14 0.60

2/23 AMC Q4 Public Storage (PSA) 1.00 8 0.71

2/23 BMO Q4 Safeway Inc SWY 0.64 17 0.62

2/23 Q4 Target Corp (TGT) 1.40 18 1.38

2/24 BMO Q4 Interpublic Group of Companies Inc (IPG) 0.39 19 0.36

2/24 Q4 jcpenney Co Inc (JCP) 0.68 13 1.09

2/24 BMO Q4 Newmont Mining Corp (NEM) 1.27 15 1.16

2/24 Q4 Northeast Utilities NU 0.69 11 0.73

2/24 BMO Q4 Pinnacle West Capital Corp (PNW) 0.05 11 0.06

2/24 BMO Q4 Pepco Holdings, Inc. POM 0.18 9 0.25

2/24 BMO Q4 华盛顿邮报(The Washington Post Company)(WPO) 5.36 1 9.28

2/27 BMO Q4 Aes Corp (AES) 0.22 4 0.23

2/27 Q4 Lowes Companies Inc (LOW) 0.24 26 0.21

2/27 AMC Q4 Priceline.com Inc (PCLN.O) 5.05 22 3.40

2/27 AMC Q4 Southwestern Energy Co (SWN) 0.47 29 0.43

2/28 BMO Q2 2012 Autozone Inc (AZO) 4.04 22 3.34

2/28 BMO Q4 Ecolab Inc (ECL) 0.70 16 0.60

2/28 BMO Q4 El Paso Corp. EP 0.29 11 0.20

2/28 Q4 FirstEnergy Corp (FE) 0.76 13 0.71

2/28 BMO Q4 Rowan Companies Inc (RDC) 0.31 36 0.42

2/28 14:00 Q4 Sempra Energy (SRE) 1.06 9 1.18

2/28 AMC Q4 Integrys Energy Group Inc TEG 0.98 5 0.82

2/28 BMO Q4 Tenet Healthcare Corp (THC) 0.15 14 0.10

2/29 Q4 Centerpoint Energy Inc (CNP) 0.19 14 0.21

2/29 Q2 2012 Costco Wholesale Corp. (COST.O) 0.87 23 0.79

2/29 AMC Q4 Edison International (EIX) 0.45 15 0.58

2/29 12:00 Q4 ITT Corp (ITT) 0.36 4 2.72

2/29 BMO Q4 Staples Inc (SPLS.O) 0.41 17 0.39

3/1 Q4 Big Lots Inc (BIG) 1.73 15 1.46

3/1 Q4 Kroger Co (KR) 0.49 19 0.46

3/1 Q4 Progressive Corp (PGR) 0.40 20 0.37

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘後;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐