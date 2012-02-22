《美国上市公司业绩公布日程表》--2月23日-3月1日

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
汤森路透2月22日电---以下为标准普尔500企业中将於2月23日-3月1日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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2/23 AMC Q4 2012 欧特克 (ADSK.O) 0.45 19 0.35
2/23 BMO Q4 Ameren Corp (AEE) 0.15 7 0.22
2/23 AMC Q4 美国国际集团 (AIG) 0.61 17 ####
2/23 12:00 Q4 American Tower Corp (AMT) 0.30 22 0.20
2/23 Q4 CMS Energy Corp (CMS) 0.15 11 0.21
2/23 AMC Q4 2012 Salesforce.com Inc (CRM) 0.40 38 0.31
2/23 BMO Q4 Denbury Resources Inc (DNR) 0.33 18 0.22
2/23 AMC Q4 Gap Inc. (GPS) 0.42 31 0.60
2/23 BMO Q1 2012 荷美尔 (HRL) 0.48 13 0.55
2/23 BMO Q4 Iron Mountain Inc (IRM) 0.30 10 0.30
2/23 12:00 Q4 Kohl's Corp. (KSS) 1.80 18 1.66
2/23 BMO Q4 MetroPCS Communications Inc PCS 0.16 25 0.21
2/23 BMO Q3 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.50 15 0.47
2/23 12:30 Q4 Public Service Enterprise Group Inc (PEG) 0.48 14 0.60
2/23 AMC Q4 Public Storage (PSA) 1.00 8 0.71
2/23 BMO Q4 Safeway Inc SWY 0.64 17 0.62
2/23 Q4 Target Corp (TGT) 1.40 18 1.38
2/24 BMO Q4 Interpublic Group of Companies Inc (IPG) 0.39 19 0.36
2/24 Q4 jcpenney Co Inc (JCP) 0.68 13 1.09
2/24 BMO Q4 Newmont Mining Corp (NEM) 1.27 15 1.16
2/24 Q4 Northeast Utilities NU 0.69 11 0.73
2/24 BMO Q4 Pinnacle West Capital Corp (PNW) 0.05 11 0.06
2/24 BMO Q4 Pepco Holdings, Inc. POM 0.18 9 0.25
2/24 BMO Q4 华盛顿邮报(The Washington Post Company)(WPO) 5.36 1 9.28
2/27 BMO Q4 Aes Corp (AES) 0.22 4 0.23
2/27 Q4 Lowes Companies Inc (LOW) 0.24 26 0.21
2/27 AMC Q4 Priceline.com Inc (PCLN.O) 5.05 22 3.40
2/27 AMC Q4 Southwestern Energy Co (SWN) 0.47 29 0.43
2/28 BMO Q2 2012 Autozone Inc (AZO) 4.04 22 3.34
2/28 BMO Q4 Ecolab Inc (ECL) 0.70 16 0.60
2/28 BMO Q4 El Paso Corp. EP 0.29 11 0.20
2/28 Q4 FirstEnergy Corp (FE) 0.76 13 0.71
2/28 BMO Q4 Rowan Companies Inc (RDC) 0.31 36 0.42
2/28 14:00 Q4 Sempra Energy (SRE) 1.06 9 1.18
2/28 AMC Q4 Integrys Energy Group Inc TEG 0.98 5 0.82
2/28 BMO Q4 Tenet Healthcare Corp (THC) 0.15 14 0.10
2/29 Q4 Centerpoint Energy Inc (CNP) 0.19 14 0.21
2/29 Q2 2012 Costco Wholesale Corp. (COST.O) 0.87 23 0.79
2/29 AMC Q4 Edison International (EIX) 0.45 15 0.58
2/29 12:00 Q4 ITT Corp (ITT) 0.36 4 2.72
2/29 BMO Q4 Staples Inc (SPLS.O) 0.41 17 0.39
3/1 Q4 Big Lots Inc (BIG) 1.73 15 1.46
3/1 Q4 Kroger Co (KR) 0.49 19 0.46
3/1 Q4 Progressive Corp (PGR) 0.40 20 0.37
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘後;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
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路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气