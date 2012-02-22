〔货币市场〕作为回购担保品的七年期公债依然抢手

路透纽约2月22日电---作为隔夜回购担保品的五年期和七年期公债大幅溢价可能将持续到本月底,直至新的五年期和七年期公债於2月29日入市.

回购市场参与者周三仍在抢购七年期公债.根据Jefferies的数据,七年期回购担保品利率约为负200个基点,仅比针对在回购市场未能提交公债作为担保的惩罚性利率高100个基点.

美国财政部本周标售的五年期和七年期公债将在2月末结算.周三350亿美元五年期公债标售获得的强劲买需,可能在周四290亿美元七年期公债标售中重现,因为两种公债作为回购担保的条件相似.

瑞士信贷利率分析师Ira Jersey称,七年期公债目前更多的被用於对冲针对抵押存续期风险,以及公债期货合约.

与此同时,欧洲央行释出的大量流动资金可能并不足以为多数欧元区银行业者打开市场融资渠道.目前银行业者努力减少对风险资产的曝险,同时主权债务危机仍带来威胁.

若银行在市场中--无论是从其他银行那里还是从货币市场基金--的融资能力增强,将会鼓舞其向企业和家庭放贷,从而帮助意大利和西班牙等负担沉重的经济体实现增长.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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