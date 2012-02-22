〔货币市场〕作为回购担保品的七年期公债依然抢手

欧元区数据：1月零售销售连续第三个月按月下滑，市场预估为增长
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
路透纽约2月22日电---作为隔夜回购担保品的五年期和七年期公债大幅溢价可能将持续到本月底,直至新的五年期和七年期公债於2月29日入市.
回购市场参与者周三仍在抢购七年期公债.根据Jefferies的数据,七年期回购担保品利率约为负200个基点,仅比针对在回购市场未能提交公债作为担保的惩罚性利率高100个基点.
美国财政部本周标售的五年期和七年期公债将在2月末结算.周三350亿美元五年期公债标售获得的强劲买需,可能在周四290亿美元七年期公债标售中重现,因为两种公债作为回购担保的条件相似.
瑞士信贷利率分析师Ira Jersey称,七年期公债目前更多的被用於对冲针对抵押存续期风险,以及公债期货合约.
与此同时,欧洲央行释出的大量流动资金可能并不足以为多数欧元区银行业者打开市场融资渠道.目前银行业者努力减少对风险资产的曝险,同时主权债务危机仍带来威胁.
若银行在市场中--无论是从其他银行那里还是从货币市场基金--的融资能力增强,将会鼓舞其向企业和家庭放贷,从而帮助意大利和西班牙等负担沉重的经济体实现增长.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周五公布数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。
以下为路透中文新闻为您整理的2月27日-3月3日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。 公开市场操作: --虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行当周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。
* 人民币续收跌，盘中跌破6.90元关口 * 与中间价双双刷新一个半月新低 * 美指强势提振做空人民币热情 * 大行强势维稳，两地汇价结束倒挂 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月3日 - 人民币兑美元即期周五续收跌，与中间价双双刷新一个半月新低。交 易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，提振自营机构做空人民币的热情，人民币盘中一度跌破6.90关口 ；临近收盘离岸人民币迅速跌逾百点，而大行在境内强势出手维稳，两地汇价结束倒挂。 他们并指出，由于美联储3月加息的预期大幅提升，美元指数近期表现强势，不排除汇价打破平稳态势的 可能；不过两会期间在岸汇价料稳定为主，两地价差有可能进一步扩大。 “央妈尾盘狂砸（美元），才把收盘价稳定在6.90以下。”一中资行交易员称，“现在看3月美元真有可能 加息，如果美元过于强势，当前的稳定格局可能被打破。” 全球汇市方面，美元连续两天强劲上涨后，周五升势停顿，除了今年以来多项阻挠美元扩大涨势的因素外 ，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦演说之前的审慎气